أسرة شاب انتحر من الطابق السادس بمنزله في المطرية: مرّ بأزمة عاطفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: استمعت نيابة المطرية، لأقوال أسرة شاب انتحر قفزًا من الطابق السادس بمنزله في منطقة المطرية. وقالت أسرة المتوفى، إن نجلهم "ع. م" 19 سنة، مرّ بمشكلات عاطفية في الفترة الأخيرة مع فتاة ارتبط بها ثم انتهت علاقتهما، وأنه اتصل بها يودعها ثم ألقى بنفسه من السادس. وصرحت النيابة بتشريح جثة المتوفى؛ لبيان أسباب الوفاة وملابساتها، وتسليمه لذويه لدفنه.

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