محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: داهمت مأمورية من مباحث التموين ومفتشي الصيدلة مخزن لتجهيز مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالجيزة. وردت معلومات أكدتها التحريات باتخاذ أحد الأشخاص شقة بمنطقة المهندسين مخزنا لتجهيز مستحضرات تجميل باستخدام مستلزمات وخامات رديئة الجودة ومجهولة المصدر، وتعبئتها في عبوات وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح طائلة بطريق غير شرعية. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، داهمت مأمورية المخزن المُشار إليه، وأمكن ضبط كمية من مستحضرات التجميل منتج نهائي معدة للبيع ومستلزمات الإنتاج. تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة تداهم مخزن مستحضرات تجميل مغشوشة في الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.