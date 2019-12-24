"صاحبه مات قدامه".. سر انتحار طالب جامعي شنقا في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

على مدار شهر كامل حاول الفتى تجاوز تلك المحنة، مشهد عصيب ودَّ أن تُمحى تفاصيله من ذاكرته، إلا أن كواليس الحادث الأليم ظلت محفورة في عقله وتحول الأمر إلى كابوس مفزع بات أسيره حتى قرر إخراج المشهد الأخير من حياته بشكل مأساوي.

مطلع الأسبوع الجاري، دلفت ربة منزل إلى غرفة فلذة كبدها للاطمئنان عليه في سيناريو يومي معتاد، تبدلت أحداثه تلك المرة، شنق الطلب الجامعي نفسه في سقف الغرفة بعدما سئم الحياة.

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دقائق قليلة وصلت معها قوات الأمن من قسم شرطة منشأة القناطر إلى العقار محل البلاغ، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا على باب الشقة لبدء إجراء المعاينة اللازمة.

عُثر على جثة ابن الـ18 سنة معلقا بحبل مُثبت بسقف الغرفة، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد إصابات ظاهرية باستثناء حز حول الرقبة.

أقوال أسرة طالب الهندسة كشفت عن ملابسات انتحاره، وأنه كان يمر بأزمة نفسية منذ شهر عقب مصرع صديقه المقرب في حادث سير وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.