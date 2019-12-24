حريق هائل داخل شقة سكنية بالغربية بسبب تسرب الغاز

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية-مروة شاهين:

شب حريق هائل داخل شقة سكنية بمدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية اليوم الثلاثاء، إثر تسرب غاز من مأسورة الغاز الطبيعى داخل الشقة، ما أسفر عن اشتعال النيران بمحتويات الشقة بالكامل دون خسائر بشرية .

تلقى اللواء محمود حمزى مدير أمن الغربية إخطار من العميد مأمور قسم شرطة كفرالزيات، يفيد تلقيه بلاغٱ من أحد المواطنين يفيد بوقوع إنفجار في أحد الشقق السكنية بدائرة المركز، وعلي الفور أنتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد عبد الغني سلية ، معاون المباحث لمحل البلاغ وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وسياره إسعاف.

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق وجار محاصرة النيران ومنع إمتدادها للعقارات المجاورة، وجار السيطرة علي الحريق.