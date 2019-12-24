القوى العاملة: بدء تنفيذ البرنامج الثاني من فعاليات "مصر أمانة بين إيديك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

بدأت مديرية القوى العاملة ببورسعيد، اليوم الثلاثاء، تنفيذ البرنامج الثاني من فعاليات مبادرة مصر أمانة بين أيديك، بقاعة المجلس التنفيذي بالمحافظة، وتستمر 3 أيام بمشاركة 354 من "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" في 53 شركة كثيفة العمالة بقطاعات مختلفة.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان -في تصريح اليوم- إن المبادرة تأتي تنفيذًا لبروتوكول التعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل بالوزارة لتنمية الموارد البشرية من خلال رفع الوعي لدى أطراف العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال والحكومة" وتعريفهم بقانون العمل والقوانين ذات الصلة والدستور المصري، وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وتوعيتهم بالمخاطر والمشكلات التي تحيط بالوطن وتأثيرها على علاقات العمل وعجلة الإنتاج بهدف الارتقاء بالاستثمار البشري والمادي معًا في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية.

وأضاف أن الهدف من المبادرة هو التواصل مع أكبر قدر ممكن من العمال في أقل وقت، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى حماية ورعاية القوى العاملة وتنمية الموارد البشرية من خلال توعية طرفي علاقات العمل بحقوقهم وواجباتهم والمردود الإيجابي لذلك على زيادة الإنتاجية والقدرات التنافسية والتصديرية.

وناقشت محاضرة اليوم المخاطر والتحديات التي تواجهها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة من الناحية الاقتصادية والسياسية والأمنية، تليها محاضرة غدًا الأربعاء، حول اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، وذلك إضافة إلى محاضرتين بعد غد الخميس الأولى عن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم وأثرها على استقرار علاقات العمل وتوثيق التعاون بين العمال وأصحاب الأعمال، والثانية عن الحوار الاجتماعي وتعريف قانون العمل والقوانين ذات الصلة وتوافقها مع المعايير الدولية، والدستور المصري ودور وزارة القوي العاملة والمديريات ووسائل فض منازعات العمل الجماعية كآلية تحسين شروط وظروف العمل.