محمد اسماعيل - القاهرة - أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اهتمام الدولة بتطوير التعليم والارتقاء بمستوى المعلمين ثقافيا وإداريا وتدريبيا وماليا باعتبار التعليم قضية وطنية تدعم برامج وخطط الدولة، مشيرا إلى الاهتمام الدولي بالتعليم للاستثمار في الثروة البشرية.
وأضاف وزير التربية والتعليم، في تصريح عقب توقيع البروتوكول بين الوزارات الثلاث اليوم، أن الوزارة تهتم الآن بتدريب معلمي التربية الرياضية، في إطار إقرار درجات لها ضمن تقييم الطلاب لدورها في الإعداد البدني والذهني الجيد للطلاب والطالبات واكتشاف المواهب بينهم ورعايتهم، بما يمثل دعما رياضيا وبشريا.
وأشاد الدكتور شوقي بمبادرة وزارة الأوقاف بالمساهمة في إنشاء مدارس بالقرى الأولى بالرعاية، مبينا أن الوزارة ستوفر المعلمين المتميزين لتلك المدارس بعد الانتهاء من إنشائها قريبا.
ويتضمن بروتوكول التعاون، الذي تم توقيعه بديوان عام وزارة الأوقاف اليوم، البدء في بناء 9 مدارس في بعض محافظات الوجه القبلي يتم تحديدها من خلال وزارة التربية والتعليم، ومدرسة واحدة بمحافظة البحيرة في المرحلة الأولى، على أن تبدأ الأوقاف في سداد الجزء الأول من المبلغ المخصص للمبادرة وقيمته 200 مليون جنيه. كما تقوم الأوقاف بالدعوة من خلال علمائها لأهمية المساهمة المجتمعية التي يحث عليها الإسلام، والتنسيق بين الوزارات الثلاث.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير التعليم: توفير المعلمين المتميزين لمدارس "القرى الفقيرة" بعد إنشائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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