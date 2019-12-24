وزير الأوقاف يؤكد أهمية اهتمام الدولة بالتعليم لبناء الفرد والمجتمع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

شدد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف على أهمية التعليم في بناء الفرد والمجتمعات.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين الأوقاف والتعليم والتخطيط لبناء مدارس جديد.

من جانبها، طالبت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، جميع أفراد المجتمع بالمشاركة في الصندوق القومي للاستثمار في التعليم لدوره التنموي والاجتماعي والوطني المتميز، مؤكدة استمرار الدولة في مسئولياتها لدعم برامج وخطط التعليم.

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وأشارت الوزيرة - إلى أهمية المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص في البرامج التنموية والاجتماعية، ومنها ما يتعلق بالتعليم لأهمية الاستثمار فيه باعتباره يمثل ثروة بشرية متميزة تساهم في بناء مستقبل أفضل للجميع.

وأشادت الدكتور هالة السعيد بجهود وزارة الأوقاف للمساهمة في برامج بناء القوى البشرية من خلال بناء المدارس والتوعية بذلك في إطار مجتمعي وديني.

وأضافت أن قيمة الاكتتاب في صندوق دعم التعليم لا تتجاوز 100 جنيه للفرد؛ مما يتيح لأكبر عدد من الأفراد والمؤسسات المشاركة فيه، مبينة أن مجلس إدارة الصندوق يضم كفاءات في مختلف المجالات ويتم مراقبته ماليا وإداريا.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، أن هدف البروتوكول هو المساهمة في إنشاء مدارس جديدة بالقرى الأولى بالرعاية مما يخفف من كثافة الفصول ويساهم في تطوير العملية التعليمية.