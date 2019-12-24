مصر | مدير مرور الجيزة يتفقد انتشار الخدمات على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير مرور الجيزة يتفقد انتشار الخدمات على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، انتشار الخدمات على الطرق والشوارع الرئيسية بالمحافظة، للتأكد من تواجد الخدمات المرورية بأماكنها.

وشدد مدير المرور بالجيزة على يقظة القوات التامة وإلتزام القوات بأماكن الخدمات المكلفين بها، تحسبا لحدوث أي كثافات مرورية أو حوادث بالطرق، مؤكدا على سرعة التعامل في حالة حدوث أي تكدسات مرورية بالطرق.

وكلف مدير مرور الجيزة، بتكثيف التواجد المروري على مداخل ومخارج المحافظة والطرق الصحراوية، على مدار الـ 24 ساعة، تزامنا مع احنفالات المواطنين برأس السنة الميلادية.