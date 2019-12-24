مصر | تجديد حبس رئيس حزب الدستور السابق 15 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس رئيس حزب الدستور السابق 15 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، تجديد حبس الكاتب الصحفي خالد داود رئيس حزب الدستور السابق والمهندس إبراهيم عز الدين الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وذلك لمدة 15 يوما على ذمة القضية 488 لسنة 2019.

المتهمون في القضية يواجهون اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وتضم القضية رقم 488 لسنة 2019 عدد من السياسيين والحقوقيين والصحفيين، بينهم كمال خليل، والمحامية ماهينور المصري، والصحفي أحمد شاكر، والمصور الصحفي إسلام مصدق، والصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، وأستاذ العلوم السياسية الدكتور حازم حسني، والدكتور حسن نافعة وآخرين.