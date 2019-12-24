مصر | تجديد حبس الصحفي حسن القباني 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

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قررت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة.. تجديد حبس الصحفي حسن القباني 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضيه رقم 1480 لسنة 2019، بتهمة نشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة العامة قد وجهت للقباني عدة تهم منها مشاركة جماعة ارهابية مع العلم بغرضها، اساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ارتكاب جريمة من جرائم التمويل، ونشر اخبار وبيانات كاذبة، وتم حبسة احتياطيا علي ذمة التحقيق.