مصر | لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا في منشأة القناطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لمروره بأزمة نفسية.. انتحار شاب شنقا في منشأة القناطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقدم شاب على الانتحار، عن طريق شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية، بمركز منشأة القناطر، بشمال قطاع اكتوبر، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا، بورود بلاغا لرئيس وحدة مباحث مركز شرطة منشأة القناطر، مفاده بالعثور على جثة شاب داخل منزله بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عثر على جثة شاب 18 سنة، معلق بحبل بسقف الغرفة، كما تبين أنه كان يرتدي كامل ملابسه ولا يوجد بجسده أي إصابات ظاهرية، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم وجود شبهة جنائية في وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.