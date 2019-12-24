مصر | حبس سائق 4 أيام لترويجه الحشيش بمدينة بدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق 4 أيام لترويجه الحشيش بمدينة بدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة الشروق وبدر، حبس متهم بترويج مخدر الحشيش، بمدينة بدر 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن المتهم تامر سائق توك توك، عثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش وزنت 250 جرام، وأقر المتهم بترويج المواد المخدرة بقصد التربح والكسب الغير مشروع.

وكانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة بدر، تفيد بقيام عاطل بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهم وبحيازته كمية من مخدر الحشيش، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.