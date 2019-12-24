مصر | قطعها أشلاء.. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بضائع بطرة البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطعها أشلاء.. مصرع فتاة أسفل عجلات قطار بضائع بطرة البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقت فتاة مصرعها أسفل عجلات قطار لنقل البضائع أمام مخازن السجون بطرة البلد، في أثناء سيرها على القضبان وعبور الطريق.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا بدهس قطار بضاعة بمحطة طرة البلد لفتاة في العقد الثاني من العمر أثناء سيرها من على القضبان مسرعة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن وبالفحص تبين وجود أشلاء لفتاة مقيمة بدائرة المعادى وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.