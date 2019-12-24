مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط طالب بحوزته تابوت ذهبي ومنح شرطي مستحقاته بالدولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": ضبط طالب بحوزته تابوت ذهبي ومنح شرطي مستحقاته بالدولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:



مجلس الدولة يؤيد قرار صرف مستحقات أمين شرطة بالدولار



قبلت المحكمة الإدارية العليا، طعن وزير الخارجية على إلغاء حكم صادر لصالح أمين شرطة تم انتدابه للعمل بوزارة الداخلية لصرف مستحقاته المالية عن فترات عمله بالبعثات التمثيلية لمصر في الخارج، بالدولار، وفق وقت الوفاء.



باشرت نيابة العجوزة، بشمال الجيزة، التحقيق مع سيدة ثلاثينية العمر، أنشأت صفحة على إحدى المواقع الإباحية، لممارسة الجنس مع الآخرين، واستقطاب مواطني الخليج بمنطقة العجوزة، بمقابل 2500 جنيه في الساعة.

اضغط هنا ولمزيد من التفاصيل عرض تابوت ذهبي ضبط بحوزة طالب على لجنة من "الآثار"



أمرت نيابة مصر القديمة بإرسال تابوت ذهبي و3 تماثيل مختلفة الأحجام ولوحة فرعونية إلى لجنة من وزارة الآثار وإرسال تقرير واف عن المضبوطات للتأكد من أثريتهم من عدمه.

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حيثيات استمرار حجب موقع قناة الشرق ورفض دعوى أيمن نور



أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها في الدعوى رقم 50624 لسنة 71 ق، برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من الزام الشركات المرخص لها بخدمة الإنترنت في مصر، بحجب موقع قناة الشرق (بث مباشر، فيسبوك، يوتيوب) من على شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

بـ"7.5 مليون جنيه".. سقوط مجرمين بحوزتهما 3 كيلو كوكايين



ألقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، القبض على عنصرين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الكوكايين، وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة وعلى نطاق واسع، وهما عاطلين مقيمان بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

قرار جديد من الجنايات بشأن علا القرضاوي



قررت غرفة المشورة، التابعة لمحكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، تجديد حبس علا يوسف القرضاوي، 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2016؛ لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان المسلمين.