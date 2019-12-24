مصر | ننشر اعترافات متهمي تعذيب كلب المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر اعترافات متهمي تعذيب كلب المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل النيابة العامة التحقيق مع 4 أشخاص قاموا بالتعدي على كلب بطريقة وحشية مستخدمين أسلحة بيضاء وأمرت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

واعترف المتهمون بالواقعة المنسوبة إليهم أمام النيابة، مؤكدين أن الكلب مصاب بالسعار وقتلوه خشية أن يؤذي أحدا من المارة وأنه قام بقتل "ماعز" ملك أحد المتهمين، ولم تكن المرة الأولي، فقد حاول فبل ذلك التعدي على أحد المارة والقيام بأذيته.

Advertisements

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على 4 أشخاص، أبطال فيديو قتل كلب المطرية، بطريقة وحشية.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداولوا فيديو يوثق لحظة قيام مجموعة من الشباب، بتمزيق جسد كلب، بالأسلحة البيضاء، بطريقة وحشية، وحاول الأهالي التدخل لتخليصه من بين براثينهم، إلا أنهم استمروا في وصلة التعذيب حتى تمكنوا من قتل الكلب.

وقال أحد المتابعين، إن الواقعة التى حدثت بمنطقة المطرية وكانت بسبب قيام الكلب بقتل "ماعز" مِلْك الجناة.