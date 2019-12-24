أخبار مصر | فيلم تسجيلي يرصد تطورات إنشاء الفرع الدولي لجامعة القاهرة

عرضت جامعة القاهرة خلال احتفالها بعيد العلم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فيلمًا تسجيليا لآخر التطورات والإنشاءات في الفرع الدولي للجامعة بمدينة السادس من أكتوبر، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الجامعة حريصة على القيام بمشروعات كبرى مثل الفرع الدولي، والذي بدأت قبته في الظهور في الأفق، وهي تزيد في المساحة على القبة الأولى العريقة، موضحًا أن الفرع الدولي يعد أول جامعة للبرامج على مستوى العالم، ويشمل برامج النانو تكنولوجي والفيزياء النووية وعلوم الفضاء، والتخصصات البينية التي تدخل في وظائف المستقبل وتلبي متطلبات عصر التكنولوجية.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أنه تم تطوير العديد من وحدات مستشفيات قصر العيني، والبدء في تطوير المستشفيات الجامعية في أكبر مشروع تصل تكلفته إلى خمسة مليارات جنيه بالتعاون مع صندوق التمويل السعودي، مؤكدًا أن الجامعة أوشكت على الانتهاء من تطوير وحدة الطوارئ بمواصفات عالمية، علاوة على تطوير العديد من الوحدات بمستشفى الأطفال الجامعي أبو الريش بالمنيرة، وأبو الريش للأطفال "الياباني"، وأبو الريش الجديد، والعمل على رفع الطاقة الاستيعابية لمعهد الأورام بنسبة 30%.