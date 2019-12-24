أخبار مصر | السيد البدوي يعلن اعتزاله العمل السياسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيد البدوي يعلن اعتزاله العمل السياسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد ابراهيم، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، والمُتحدث باسم الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد السابق، إن "البدوي" قرر اعتزاله العمل السياسي، والابتعاد عن رئاسة أي كيان سياسي، وذلك بعد مُطالبة مجموعة من الوفديين برئاسة كيان جديد.

وقال إبراهيم، إن قرار الدكتور السيد البدوى نهائي، بعد ممارستة الحياة السياسية قرابة ٤٠ سنة، تبؤ فيها كافة المناصب الحزبية بأعرق حزب في البلاد، ابتدًاء من عضوية أول هيئه عليا منتخبه عام ١٩٨٩، مرورًا بالسكرتارية العامة للحزب، وانتهاء برئاسة الحزب لدورتين متتاليتين، كحد أقصى تسمح بة لائحة الحزب.