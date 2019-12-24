أخبار مصر | نبيلة مكرم: الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية للعلماء والخبراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نبيلة مكرم: الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية للعلماء والخبراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، الشكر لوزارة الإنتاج الحربي، لرعايتها المؤتمر الدولي الــ 46 لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، وحرصها على استضافة أبنائنا بالخارج من جمعية علماء مصر في أمريكا الشمالية والاستفادة من خبراتهم، مؤكدة أن وزارة الإنتاج الحربي تقدم رسالة إيجابية لكل العلماء والخبراء أن الدولة بكل مؤسساتها تفتح ذراعيها للاستفادة من خبرات علمائنا بالخارج.

وأوضحت أن الوزارة سعت من خلال سلسلة مؤتمرات تستطيع لاستقطاب خبرائنا وعلمائنا في الخارج، وربطهم بالجهات الحكومية المختلفة للاستفادة من خبراتهم، مشيرة إلى أن وزارة الإنتاج الحربي كان لها النصيب الأكبر في الاستفادة من خبرات هؤلاء العلماء.

وأكدت وزيرة الهجرة أن هناك الكثير من النماذج المضيئة بالخارج من علمائنا الذين لم يبخلوا على الوطن بعلمهم وخبراتهم، ومن أبرزهم الأستاذ الدكتور الراحل عبد الحليم عمر، أستاذ الهندسة بجامعة كارلتون الكندية، وصاحب اختراع «الهراس أمير»، لرصف الطرق في مصر، وفقًا للمعايير العالمية، بالتعاون مع الإنتاج الحربي، وكذلك الدكتور وجيه المراغي، أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد، والدكتورة هدى المراغي، كاول سيدة من أصل عربي تحصل علي وسام الشرف من الدرجة الأولي في مقاطعة انتاريو بكندا،‏ وهي أول سيدة تصل لمنصب عميد لكلية الهندسة بكندا‏‏ كما كانت أول سيدة تحصل على شهادة الدكتوراه في مجال الهندسة الميكانيكية بكندا، وكذلك الدكتور هاني الكاتب، مستشار السيد رئيس الجمهورية، وخبير الإحصاء.

وأضافت الوزيرة، قائلة "كذلك الدكتور محمد محمود، نائب محافظ المنيا الحالي، ومصمم أول لوحة حاسب آلي مصرية 100%، صاحب أول فكرة إنشاء شركات مصرية يكون عملها قائم على تغذية صناعة الفضاء فى مصر، وغيرهم الكثير من العلماء والخبراء الذين استطاعت وزارة الإنتاج الحربي توظيف طاقاتهم وخبراتهم في عديد المجالات للنهوض بالوطن، وإشراكهم في العديد من المشروعات القومية التي أطلقتها مصر مؤخرًا ".