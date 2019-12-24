أخبار مصر | "المصرية للعلوم والتكنولوجيا": التعليم والبحث العلمى والصناعة أضلاع مثلث التنمية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المصرية للعلوم والتكنولوجيا": التعليم والبحث العلمى والصناعة أضلاع مثلث التنمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يهدف مؤتمر رابطة العلماء المصريين بالخارج في أمريكا وكندا إلى تبادل الخبرات بين العلماء المصريين في الخارج ونظرائهم في الداخل لدعم منظومة البحث العلمى وحل المشكلات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر مما يؤدى إلى بناء اقتصاد قوى قائم على المعرفة. ولهذا ينعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان "التنمية المستدامة في مصر – التطورات الإبتكارية للغد.

وقال دكتور وحيد غريب عميد الأكاديمية المصرية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة في إفتتاح المؤتمر "يسعدني حضوركم جميعا وتشريفكم لنا اليوم في إفتتاح المؤتمر الدولى السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والذى تستضيفه هذا العام الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى في إطار المشاركة المجتمعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمصر وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ".

وأكد دكتور وحيد غريب أن التعليم والبحث العلمى والصناعة يمثلون أضلاع مثلث التنمية والنهضة الشاملة فى مصر فبدون تعليم جيد متطور يعتمد على التعلم والإبتكار لن ينهض البحث العلمى ويعزز مخرجاته التى يمكن تحويلها الى قيمة مضافة وقدرة على حل مشاكل الصناعة والنهوض بها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولهذا ارتكزت محاور المؤتمر هذا العام على عدة موضوعات منها على سبيل المثال وليس الحصر الثورة الصناعية الرابعة وتكنولوجياتها المتقدمة والتكنولوجيا الخضراء بمختلف تطبيقاتها والمدن الذكية

إدارة المخلفات والعلوم الطبية والصحة العامة وغيرها من الموضوعات المختلفة.

وجدير بالذكر أن التعاون وثيق بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا ورابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا من خلال دعم المشروعات البحثية التي يتم تمويلها من خلال برنامج جسور بأكاديمة البحث العلمى والتكنولوجيا والتي تخدم أهداف التنمية المستدامة والخطة الإستراتيجية للدولة 2030.

