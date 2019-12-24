أخبار مصر | هل يمكن دخول الامتحان بالكتاب ومدون به الملاحظات.. وزير التعليم يجيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يمكن دخول الامتحان بالكتاب ومدون به الملاحظات.. وزير التعليم يجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما أعلنته بعض المدارس بشأن عدم إمكانية الطالب دخول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي "بالكتاب إذا كان مكتوب فيه".

وقال الوزير في تصريح خاص لموقع "الخليج 365"، إن هذا الكلام غير صحيح، مؤكدا أن الامتحانات "أوبن بوك" أيا كان حال الكتاب، متابعا: "كلام غير صحيح ويمكن للطالب الدخول بالكتاب ومدون به ملاحظاته الشخصية".

وتنطلق امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية يوم ١١ يناير المقبل.