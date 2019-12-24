أخبار مصر | وزير الإنتاج الحربي: نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع علماء مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإنتاج الحربي: نحن على أتم الاستعداد للتعاون مع علماء مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، في فعاليات المؤتمر رقم (46) لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بالإنابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، والذي يقام في الفترة من 24-26 ديسمبر الجاري، تحت عنوان "التنمية المستدامة فى مصر والتطورات الإبتكارية للغد" ، بالتعاون مع الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال "العصار" خلال كلمته: "تسعى وزارة الإنتاج الحربى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما لديها من إمكانيات بشرية وتكنولوجية متميزة وذلك من خلال تكامل منظومة الصناعة والإنتاج لحوالي 20 شركة ووحدة بالإنتاج الحربى مع منظومة التعليم والبحث العلمى بالوزارة، حيث يوجد بوزارة الإنتاج الحربى منظومة تعليمية متميزة لدعم الصناعة تشمل تعليم فنى وتكنولوجى بحلوان والسلام وكذلك تعليم هندسى ممثلا في الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة".

وأضاف: "كما يوجد مركز التميز العلمى والتكنولوجى والذى يعمل على تحويل المخرجات البحثية الى نماذج صناعية ويدعم عملية تطوير المنتجات بالإنتاج الحربى. كما يوجد مركز نظم المعلومات والحواسب والذى يقوم بالدعم الفني بما لديه من خبرات في مجال تقنية وتكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "يسعدنا حضوركم جميعا اليوم في إفتتاح المؤتمر الدولى السادس والأربعين لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا والذى تستضيفه الأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة بوزارة الإنتاج الحربى بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بوزارة التعليم العالى والبحث العالمي".

وتابع الدكتور محمد العصار قائلا: "وقد أنشأت الرابطة عام1974 في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات وبعد إنتصارات أكتوبر المجيدة بهدف تعزيز الشراكة مع العلماء المصريين بالخارج في المشروعات البحثية والقومية الكبرى وربطهم بالوطن الأم. وقد شارك عدد كبير من علماء الرابطة AEAS في المؤتمرات السابقة "مصر تستطيع" والتي نظمتها بنجاح وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج. وكنا حرصين على الحضور والمشاركة بإيجابية فيها وبالفعل نتج عنها عدة مبادرات للتعاون بين علماء مصر ووزارة الإنتاج الحربى في عدة موضوعات أهمها تحلية المياه وتحالف الثورة الصناعية الرابعة تحت إشراف مركز التميز العلمى والتكنولوجى بوزارة الإنتاج الحربى".

Advertisements

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي ان وزارة الإنتاج الحربى بكافة إمكانياتها المتعددة على أتم إستعداد للتعاون المثمر مع علماء مصر لحل المشاكل البحثية والصناعية ذات القيمة المضافة والتي تساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخطط الإستراتيجة للدولة فى إطار رؤية مصر 2030.

وفى هذا الإطار تتعاون الوزارة مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لتحويل المخرجات البحثية والنماذج الأولية إلى منتجات صناعية لدعم الاقتصاد المصرى، كما نتعاون مع وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج من خلال أنشطتها المتعددة لربط علماء مصر بالخارج بالوطن الأم.

وأضاف قائلا "نتمنى أن يثرى الجميع فاعليات هذا المؤتمر بالمناقشات العلمية وتبادل الخبرات للخروج بتوصيات تساهم في حل المشكلات وتدعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

وفى الختام وجه الشكر الدكتور رئيس مجلس الوزراء لرعاية المؤتمر ونتمنى مؤتمر ناجح ومثمر يحقق أهدافه ويخرج بنتائج وتوصيات متميزة ".