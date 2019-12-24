أخبار مصر | تزايد الاقبال لليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لانتخابات البيطريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تزايد الاقبال لليوم الثالث لتلقى طلبات الترشح لانتخابات البيطريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تزايد الاقبال فى اليوم الثالث من الأطباء البيطريين على مقر النقابة العامة لتقديم أوراق ترشحهم للجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات التجديد النصفى، بالنقابة العامة للأطباء البيطريين.

وأكد الدكتور أشرف قاسم - عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين وعضو اللجنة - انه تقدم للترشح فى اليوم الثالث 3 فوق السن وواحد تحت السن للنقابة العامة، و7 لمقعد نقيب للنقابات الفرعية، و5 فوق السن و6 تحت السن للنقابات الفرعية، ولم يتقدم أحد على مقعد النقيب العام فى اليوم الثالث، ليكون اجمالى المتقدمين فى اليوم الثالث 25 مرشحا، و69 مرشحا منذ بدء تلقى طلبات للترشح، منهم ثلاثة على مقعد النقيب العام.

وأضاف ان اللجنة تقدم كافة التسهيلات للمتقدمين من كافة أنحاء الجمهورية وتليفونات اعضاء الجنة متاحة لأى متقدم للاستفسار عن شئ وتذليل العقبات للمتقدمين، واللجنة مستمرة فى تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام متواصلة، ويعقبها ثلاثة أيام عمل لتلقى الطلبات الواردة عبر البريد، لافتا إلى أن أعضاء اللجنة يراجعون بشكل فورى كافة أوراق المرشحين للتأكد من استيفائهم كافة المستندات وفق ما نص عليه القانون، ومن ثم مراجعتها من الشؤون القانونية، وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك.

أوضح قاسم أن مقر النقابة العامة للأطباء البيطريين، هو المقر الوحيد لاستقبال كافة المُرشحين على جميع المناصب على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة تتلقى طلبات الترشح سواء بحضور المرشح شخصيا إلى مقر اللجنة، أو من خلال إرسال طلب الترشح من خلال البريد بعلم الوصول، على عنوان النقابة العامة "6 شارع الحديقة- جاردن سيتى بالقاهرة".

Advertisements

وأضاف أنه للمرشحين على مقعد النقيب وعضوية مجالس النقابة العامة، يشترط سداد اشتراك 2019، وإحضار صورة بطاقة الرقم القومى، وكارنيه العضوية، و2 صورة شخصية"، ويتم ملء استمارة الترشح الموجودة فى لجنة تلقى الطلبات، أما لمن يرسل طلب الترشح من خلال البريد فيتم كتابة الطلب باليد، ويتضمن كافة البيانات الخاصة بالمرشح "الأسم، تاريخ الميلاد، المنصب الراغب فى الترشح عليه".

وبالنسبة للمرشحين للقطاعات الستة، قال: يتم إحضار شهادة بقيد المرشح ضمن النقابة الفرعية الواقعة فى نطاق القطاع الراغب فى الترشح عليه، وللحكوميين أو العاملين بالقطاع الخاص يستلزم إحضار شهادة بختم النسر من جهة العمل، ومن غير العاملين من الأعضاء يكتب إقرار بعدم عمله فى القطاعين.