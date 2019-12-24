أخبار مصر | عبدالعال يرفع جلسات البرلمان.. والانعقاد 12 يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعال يرفع جلسات البرلمان.. والانعقاد 12 يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، على أن يعود للانعقاد 12 يناير 2020.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط نهائيًا.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، نهائيًا.

