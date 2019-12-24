أخبار مصر | مجلس البرلمان يهنئ الأقباط بأعياد رأس السنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس البرلمان يهنئ الأقباط بأعياد رأس السنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، الإخوة الأقباط، بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط نهائيًا.

كما وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، نهائيًا.

