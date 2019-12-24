أخبار مصر | البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تنظيم هدم المباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يوافق نهائيًا على قانون تنظيم هدم المباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط نهائيًا.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، نهائيًا.

وأعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وقانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نهائيًا.

