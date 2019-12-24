أخبار مصر | احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم بحضور شخصيات عامة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم بحضور شخصيات عامة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت جامعة القاهرة مساء اليوم الثلاثاء احتفالية جامعة القاهرة بعيد العلم الـ 16، والذي آقيم تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبحضور عدد كبير من الوزراء والمحافظين وكبار الشخصيات العامة ورجال الدولة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، إلى جانب عدد من العلماء.

كما حضر الاحتفال، مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام ورئيس الوزراء الاسبق الدكتور عصام شرف ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال ومحافظ الجيزة اللواء احمد راشد واللواء محمد مختار من الرقابة الادراية.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، إن الاحتفال اليوم بعيد العلم له معنى متعدد الدلالات؛ إذ يأتي والدولة الوطنية المصرية تعيش لحظة تاريخية نحو التحول النوعي إلى مستقبل جديد؛ مما كان يحتم على الجامعة أن تدخل عصرا جديدا للمشاركة في إعادة بناء الإنسان المصري وتطوير العقل المصري وفق قيم الحداثة في ظل نظام عالمي لا مكان فيه إلا لمن يمتلك مفاتيح العلوم واستثمارها في تنمية الاقتصاد القومي وتعزيز مواجهة التحديات الجديدة التي تواجهها مصر سواء على صعيد مواجهة قوى الظلام أو مواجهة تحديات التنمية.

وحرصت الجامعة على خروج عيد العلم هذا العام في مظهر جديد يليق بالعلم والعلماء والعلم بوصفهم عماد تطور المجتمع وبناء الدولة القوية المتقدمة، وإسهامهم في بناء الانسان القادر على مسايرة الحياة الحديثة ومواجهة كافة التحديات وتحقيق أهداف التنمية الشاملة في مختلف الجوانب.