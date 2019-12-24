أخبار مصر | البرلمان يؤجل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وساحات الانتظار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان يؤجل مناقشة قانونى الزراعة العضوية وساحات الانتظار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، وقانون مُقدم من الحكــومة بشـأن الزراعــة العضـوية، بسبب عدم حضور وزير الزراعة.

ووافق مجلس النواب، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء نهائيًا.

ووجه عبدالعال، الشكر إلى المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، لسرعة مراجعة التعديلات على القانون بشكل سريع.

ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019، بالموافقة على تعديل رقم 2 لاتفاق تنفيذ منحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016 بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أغسطس 2019.

ووافق المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بشأن التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي- مرحلة ثانية، بقيمة 13 مليون دولار أمريكى؛ كمساهمة في تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسى.

