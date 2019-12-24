أخبار مصر | بيان توضيحي حول تأخر صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين.. ومذكرة للنقيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان توضيحي حول تأخر صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين.. ومذكرة للنقيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر هشام يونس أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، منذ قليل، بيان توضيحي حول تأخر صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء أعضاء الجمعية العمومية حتى الآن.



وقال "يونس" في بيانه إنه توصل لأكثر من مرة مع الدكتور عصام فرج أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والذي أكد أن البدل سيودع في خزينة النقابة اليوم 24 ديسمبر، إلا أنه لم يتم ذلك حتى الآن.

وجاء نص بيان أمين صندوق النقابة كالتالي:

الزملاء الصحفيون، حتى ساعته لم يدخل حسابات النقابة أي تحويلات من المجلس الأعلى للإعلام لبدل التدريب والتكنولوجيا وكان من المفترض أن يتم ذلك اليوم الثلاثاء ٢٤ ديسمبر وفقا لما أبلغني به الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام قبل 3 أيام.

أبلغت الدكتور عصام بأنه ليس من المنطقي أن يتم إرسال البدل الشهر الماضي يوم ٢٠ للنقابة وأن يتم الصرف للصحف الحزبية والخاصة في اليوم نفسه- بسبب التجهيز المسبق لخطابات التحويل والاستقطاعات - وأن تصرف المؤسسات القومية بعد ذلك لأسبوع إلى عشرة أيام ثم يحدث العكس هذا الشهر وأن يتم الإرسال للصحف القومية قبل أسبوع من الإرسال للنقابة وأن يتم تأخير الإرسال للنقابة.

من الآخر.. الدكتور عصام أخبرني بأن استحقاق إذن الدفع يوم 24 ديسمبر ورغم متابعتنا مع البنك الأهلي حتى الآن لم يصلنا أي شيء فتواصلت مع الدكتور عصام في الثالثة إلا ربع بعد ظهر اليوم ليخبرني أن هناك مشكلة في البنك وأن التحويل سيتم في السادسة مساء اليوم وهو مايعني أن البدل لن يمكن تحويله للفيز قبل الغد، رغم وجود موظف من النقابة منذ الصباح في البنك فصارحت الدكتور عصام بشعوري أن الموضوع مقصود فقال لي إن التأخير من المالية فقلت له لماذا لم ترسل المالية للنقابة في موعد مبكر كالمعتاد؟

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سأقدم مذكرة للسيد النقيب بعد عودته حول ملابسات صرف البدل هذا الشهر.. وسأطلب مايلي:

أولا: تثبيت موعد إرسال البدل لحسابات النقابة شهريا في موعد أقصاه يوم 18: 20 من كل شهر حتى يمكن إرسال البدل بين أيام 25:21 لفيز الصحفيين مع مراعاة إغلاق البنوك يومي الجمعة والسبت واحتمالات وجود اجازات يومي الخميس أو الأحد.

ثانيا: توحيد موعد إرسال البدل من وزارة المالية للنقابة وللمؤسسات القومية، إذ لايعقل أن المبلغ المحدد في الميزانية للصحفيين يتم إرساله مقسما حسب المزاج متقدما أو متأخرا دون سبب منطقي، مما يسبب بلبلة لا تليق بين أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.

ثالثا: تقديم طلب لوزارة المالية لإرسال البدل مجمعا كل ثلاثة أشهر للنقابة لتجنب أي تأخير، وإذا تم ذلك مع المؤسسات القومية فيجب أن يتم بعد تعهد إداراتها بصرف البدل في موعده أو فور وروده.

أخيرا.. إن شاء الله سيتم صرف البدل غدا ومنعا للبلبلة سأعلن للزملاء عن أي تأخير في البنك على صفحتي.

