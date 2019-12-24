أخبار مصر | "الأرصاد" تُحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة ورياح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأرصاد" تُحذر من طقس الأيام المقبلة: أمطار غزيرة ورياح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا رسميًا عن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة المقبلة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من اليوم الثلاثاء وحتى الجمعة، حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار وتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري وشمال سيناء، وتمتد متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد.

ونوهت الهيئة، إلى أنه يُصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، موضحة أن الطقس مائل للبرودة شمالًا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

وناشدت الهيئة، كافة الجهات المعنية باتخاذ جميع التدابير اللازمة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.