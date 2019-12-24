أخبار مصر | بعد مصرع ربة منزل.. قانونيون يوضحون عقوبة القتل على الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مصرع ربة منزل.. قانونيون يوضحون عقوبة القتل على الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحمل بين وجنتيها أطفالها، وقلبها يتسارع، نزلت من السيارة التي كانت تقتادها إلى حيث محطة مستشفى العيون بشارع الهرم، وفور أن وطأت قدماها الأرض، أسدل الموت وشاحه الأسود عليها، فهجم عليها بسرعة بالغة، مقررا إزهاق روحها، مستعينًا بالإهمال وطيش الشباب.

هكذا كان حال زوجة أحمد حسن، أب لثلاث أطفال، قتلت والدتهم في قارعة الطريق، بعد اصطدامها بدراجة نارية، في شارع الهرم التابع لمحافظة الجيزة تحديدًا عند محطة مستشفى العيون، لتلقي حتفها في الحال.

قال إسلام البديهي، محامي، إن هذه حادثة عن طريق الخطأ، ويواجه المتهم عقوبة القتل عن طريق الخطأ وليس عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، إلا أن ثبتت التحريات وجود رابط بين الجاني والمجني عليه، فتتحول إلى جريمة القتل العمد.

وأوضح إسلام، أنه في حال التأكد من وجود علاقة وطيدة بين الجاني والمجني عليه فإن لعقوبة القانونية المنصوص عليها في قانون العقوبات لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي السجن المؤبد، الإعدام شنقًا لا بديل عن ذلك، معلقًا "القتل العمد عقوبته الإعدام أو الحبس ومش بيتساوي بالقتل الخطأ".

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أما إن كان يعاقب على جريمة القتل الخطأ، فيدخل تحت طاولة المادة 238 من قانون العقوبات والتي نصت على أنه "من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنية بأحدي هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائتي جنية ولا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متغطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث".

أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنه ولا تزيد علي سبع سنين إذا نشئ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف والواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مده لا تقل عن سنه ولا تزيد علي عشر سنين".

فيما قال محمد السيد، محامي بالنقض، إن الحادثة بحاجة إلى تحريات دقيقة حتى تثبت أن كانت عمدًا أم عن طريق الخطأ، لأن القاتل من الممكن أن تكون جريمته ثأرا أو ألم أو غضب، مضيفًا أن الوضع القانوني للجاني يتغير في حال القتل الخطأ.