أخبار مصر | "السيسى" يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ إجراءات تمكين ذوى القدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السيسى" يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ إجراءات تمكين ذوى القدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بتعزيز الإجراءات التنفيذية فى إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضمانًا لحقوقهم وتفوقهم فى شتى المجالات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال كلمته بقاعة المنارة فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، أنه على صعيد قطاع التعليم، تقوم الدولة علي تحقيق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة فى التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفنى والثقافى ينبغى إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التى تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.