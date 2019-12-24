أخبار مصر | "الأعلى للإعلام" يتلقى 584 شكوى في 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأعلى للإعلام" يتلقى 584 شكوى في 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اجتماعا لها اليوم برئاسة جمال شوقي لمناقشة التقرير الخاص بنشاط اللجنة خلال عام 2019، وتبين من التقرير أن اللجنة تلقت 584 شكوى اتخذت إجراءات في 319 شكوى منها، وحفظت 265 شكوى أخرى "انحيازا لحرية الصحافة والاعلام والتزاما بحق النقد والرأي والتعبير في المجال الإعلامي" بحسب اللجنة.

وشملت الشكاوى 71 شكوى مقدمة من شخصيات عامة ونواب في البرلمان وأفراد، و38 شكوى مقدمة من شركات ورجال أعمال، و18 شكوى مقدمة من جهات إعلامية، و21 شكوى مقدمة من وزارات ومؤسسات ونقابات، و202 شكوى قدمتها لجنة الرصد التابعة للمجلس، و133 شكوى من مواطنين وجمهور عبر منظومة الشكاوى الإليكترونية بمجلس الوزراء.

كما شملت 92 شكوى قدمها الجمهور عبر تطبيق الواتس آب الذي أنشأه المجلس منذ تأسيسه، بالإضافة إلى49 شكوى منهم ضد صحف ومجلات و104 ضد برامج و قنوات و103 شكوى ضد مواقع إليكترونية وصفحات شخصية على مواقع التواصل الإجتماعي و35 شكوى ضد مؤسسات وأشخاص وفريق غنائي.

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وجهت الشكاوى اتهامات لوسائل الإعلام بالسب والقذف في 24 شكوى، وبنشر أخبار كاذبة في 58 شكوى ومخالفة المعايير الإعلامية في 56 شكوى ومخالفة حقوق الملكية في 24 شكوى وتوجيه إهانات في 23 شكوى وتحريض على العنف في 6 شكاوى والابتزاز في 8 شكاوى، واتهامات أخرى في باقي الشكاوى.

وأكد التقرير أن 75% من الإجراءات التي اتخذها المجلس في الشكاوى انصبت على توجيه عقوبة لفت النظر والإنذار للوسائل الإعلامية وأن 10% من الإجراءات انصب على الزام وسائل الإعلام بتقديم اعتذار للشاكي و15% الأخرى تراوحت عقوباتها ضد برامج مخالفة "اختراق الخصوصية، الحض على الكراهية، التحريض على العنف، الابتزاز، الإساءة لمعتقدات المصريين"، وغرامات مالية حدها الأقصى 50 ألف جنيه.

وتضمن التقرير أن اللجنة أوصت المجلس باتخاذ إجراءات ضد مخالفات شابت التغطية الإعلامية للشأن المصري في عدد من الشاشات الخارجية وفي مقدمتها بي بي سي لمخالفتها للمعايير الإعلامية الدولية، وضد وكالة رويترز، واتخذت اللجنة موقفا صارما تجاه انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

واحتلت القنوات التي تبث من الخارج صدارة مخالفات خرق قانون حقوق الملكية الفكرية.