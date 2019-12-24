أخبار مصر | السيسي يناشد مؤسسات الدولة مكافحة التنمر بكافة الطرق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يناشد مؤسسات الدولة مكافحة التنمر بكافة الطرق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسى، جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، لنشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، سواء من خلال صياغة التشريعات التى تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، بقاعة المنارة فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة.

