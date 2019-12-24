شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إغلاق 3 منشآت خاصة للتخسيس والتجميل مخالفة بالمهندسين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، محافظة الجيزة، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بها، جاء ذلك في حملة مفاجأة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن المنشآت الثلاث التي تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص وبها العديد من المخالفات، وهى عبارة عن منشآت طبية تعمل في مجال التخسيس والتجميل، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

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وتلك الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشأة الطبية، وحصول العاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم حرصا على صحة المواطنين.

ومن جهتها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم خلال الحملة مراجعة الاشتراطات الطبية للمنشأة، سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، حيث تم رصد العديد من المخالفات بتلك المنشآت منها إدارة مركز طبي دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة ولا تحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب، ووجود أجهزة ليزر دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى حيث تم رصد وجود أعمال دهانات وصيانات بالرغم من سير العمل داخل أحد المراكز.

وأكد مجاهد على استمرار تلك الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مايتم رصده من مخالفات، حرصا على صحة وسلامة المرضي.

كما تهيب وزارة الصحة والسكان، بالمواطنين التأكد من وجود ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة قبل التعامل معها لعدم وقوعهم في أيدي المدعين، وحفاظاً على صحتهم.