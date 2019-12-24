شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 5 سنوات لسمكري في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين، وليد مهدى، ومحمد بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة سمكري بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه والمصادرة والمصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.

Advertisements

وتعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام «محمد. ز. م» 31 عاما، سمكري، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق بالاتجار في المواد المخدرة.

ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عشر قطع لذات الجوهر المخدر وهاتفي محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، والسيارة كوسيلة لترويج وبيع المواد المخدرة.

وحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.