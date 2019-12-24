شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 5 سنوات لسمكري في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين، وليد مهدى، ومحمد بدرة، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة سمكري بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه والمصادرة والمصاريف، لحيازته كمية من جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار.
وتعود أحداث القضية لشهر أغسطس الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث القسم، بقيام «محمد. ز. م» 31 عاما، سمكري، ومقيم بدائرة قسم ثان الزقازيق بالاتجار في المواد المخدرة.
ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبتفتيشه عثر بحوزته على قطعتين لجوهر الحشيش المخدر، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على عشر قطع لذات الجوهر المخدر وهاتفي محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته غير المشروعة، والسيارة كوسيلة لترويج وبيع المواد المخدرة.
وحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وبالعرض على النيابة العامة أحالته لمحكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.
كانت هذه تفاصيل خبر المشدد 5 سنوات لسمكري في حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.