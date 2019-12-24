شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء شبكة داخلية بالغابة الشجرية لاستيعاب المياه المعالجة من الصرف الصحي بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء وليد المعداوي، رئيس مدينة مرسي مطروح، أعمال إنشاء شبكة داخلية بالغابة الشجرية لسرعة عبور المياه المعالجة داخل الغابة، يرافقه قيادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والسيد خلف، نائب رئيس المدينة.

وأضاف أن الهدف من عمل شبكة داخلية بالغابة الشجرية وهو ري الأشجار وتقليص كميات المياه المعالجة بالأحواض الناتجة عن محطة الصرف الصحي للحد من نزول المياه على قرية علوش.

وأكد رئيس المدينة أن توجيهات اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، هو وصول المياه المعالجة من محطة الصرف إلى كافة أرجاء الغابة الشجرية لاستيعاب الكميات الكبيرة الناتجة من محطة الصرف الصحي بالكيلو 9 تنفيذ الأعمال لمعدات مجلس المدينة.