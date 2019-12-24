شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق نهائيًا على «التصالح» و«الكيانات الإرهابية» و«المباني التراثية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب نهائياً على 3 قوانين كانت تستوجب موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي قانون التصالح في مخالفات البناء وقانون الكيانات الإرهابية، وقانون هدم وترميم المباني التراثية.

ورفض مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، طلب مداولة تقدمت به الحكومة لإلغاء أحد بنود قانون التصالح في مخالفات البناء والذي وافق عليه البرلمان أمس الأول، وهو البند الخاص بخصم الغرامات التي دفعها المخالفين نتيجة أحكام قضائية، من قيمة التصالح إذا تقدم هذا المخالف للتصالح في المخالفة.

وقال علاء فؤاد، وزير شؤون مجلس النواب ان الغرامات القضائية حكم نتيجة البناء المحالف أو قيمة التصالح فهي لتقنين البناء المخالف.

وعلق الدكتور على عبدالعال ان نفس الملاحظة وردت على القانون من مجلس الدولة وان الغرامة عقوبة على البناء المخالف.

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وأضاف رئيس البرلمان أن مجلس الدولة جهة محايدة ورأيه رأي قانوني استشار، ويمكن الخروج من هذا المأزق بأن هذا القانون هو قانون استثنائي سيتم تطبيقه لفترة مؤقته للتخفيف على المواطنين وحل أزمة قائمة، وأن مجلس النواب سيتعامل معه بروح الدستور للتخفيف على المواطنين ومراعاة مصالحهم.

وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بالجلسة قائلا انه لابد ان يكون هناك ارادة لدى الحكومة وان تقدم حوافز للمواطنين للتصالح وان يكون هناك نظرة واقعية وليس من المعقول ان يدفع المواطن غرامة بحكم قضائي ثم يأتي ليدفع غرامة أخرى للتصالح.

فيما شن النائب ضياء الدين داوود عضو تكتل 25-30 هجوماً عنيفاً على طلب الحكومة، واتهمها بإنها تعادي الشعب، وتعيش في أماكن منعزلة عن المواطن، وقال «الحكومة بتنظر للشعب من أعلى ولكنها لا تسير في الشوارع.. أحنا النواب اللى عايشيين بين الناس».

وأُثارت كلمة «داوود» نواب الأغلبية الذين صفقوا له، ليعلق رئيس مجلس النواب، على تصفيق الأغلبية لنائب المعارضة مازحاً وقال: «أنتوا بتجاملوا بعض ولا إيه.. طب ماتخدوه معاكوا وتريحوني».

وطلب رئيس مجلس النواب بحذف كلمة نائب 25-30 من المضبطة بأن «الحكومة تعادي الشعب» وقال إن الحكومة لا تعادي المواطنين وإنما تعمل في حدود الإمكانيات المتاحة.