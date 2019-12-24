هشام بدر يفتتح معرضا لفنون الناشئين فى المكتب الثقافى المصرى بروما

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح السفير هشام بدر سفير مصر فى إيطاليا ودكتور هاجر سيف النصر الملحق الثقافى المصرى بإيطاليا معرض "يورو ارب آرت توداى الأول لفنون الناشئين" بمقر المكتب الثقافى المصرى بروما بحضور دكتور ناصر الجيلانى رئيس جمعية دعم العلاقات الأوروبية العربية والسيدة سماح عبدالمنعم قنصل مصر فى روما.



هشام بدر خلال حضوره المعرض

وأقيم المعرض فى ختام أول ملتقى للناشئين والذى نظمته الفنانة التشكيلية شيرين بدر مؤسسة مشروع يورو أراب آرتوداى بالتعاون مع الفنانة دونزى الحسينى مؤسسة أكاديمية دونزى لتعليم الرسم للأطفال وبرعاية جمعية أسريا بروما، وحضر الحفل مجموعة من الجالية المصرية وعدد من الفنانين الإيطاليين.

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وأثنى السفير المصرى فى روما على مستوى التنظيم الراقى الذى عكسه العرض كما شجع الناشئين على الاستمرار فى الاجتهاد والعمل حيث أنهم وأعمالهم الفنية يعتبرون سفراء لمصر مؤكدا لهم على اهتمام القيادة السياسية المصرية ببناء الجيل الجديد، وقدم دعوة للجميع لتكريمهم بمقر السفارة المصرية بروما.

ومن المقرر ان يظل المعرض مفتوحًا للجمهور حتى منتصف يناير 2020 حتى يتمكن جمهور المكتب وزواره من التعرف على إبداع شباب مصر الواعد.