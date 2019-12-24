صور.. رئيس منظمة الألكسو : يجب وضع الذكاء الاصطناعى بالمنظومة التعليمية

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ورحب الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى بالوزراء المشاركين فى المؤتمر.
ومن جانبه، وجه الدكتور محمد ولد أعمر مدير المنظمة العربية، الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية لرعايته المؤتمر السابع عشر، موجها الشكر إلى مصر قيادة وحكومة وشعبا لحسن الضيافة والاستقبال، موجها الشكر أيضا إلى وزير التعليم خالد عبد الغفار لدعمه للمنظمة على كل ما يقدمه من جهد لنجاح المؤتمر.
وأضاف أعمر خلال كلمته، أن العالم يشهد ثورة معرفية وتكنولوجيه بسرعة عالية، على مستويات تغير منجزات التكنولوجيا وانترنت الاشياء والربوبرتيت وتؤثر فى قدرات المجتمعات لتحقيق التنمية وهو ما يدعو لوضع الذكاء الاصطناعى موضع الاعتبار فى المنظومة التعليمية.
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