بروتوكول لتركيب منظومة متابعة وتشغيل آبار المياه الجوفية عن بعد بالوادى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري بروتوكول تعاون مشترك مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد لتركيب منظومة لرصد ومتابعة وتشغيل آبار المياه الجوفية عن بعد.

يأتى هذا البروتوكول فى إطار خطط الدولة للتنمية المستدامة وما تولية من اهتمام للمحافظة على الموارد المائية وتحقيق أقصى استفادة منها بالإضافة إلى تطوير طرق ومنهجيات إدارة واستخدام مصادر المياه بشكل مثالى باستخدام أحدث التقنيات لضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة.

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أوضح عبد العاطى، أن البرتوكول يهدف إلى إنشاء وتنفيذ منظومة رصد وتحكم للآبار السطحية والعميقة لمراقبة تشغيل الآبار أوتوماتيكيًا عن طريق الحساسات ومتابعتها من غرفة تشغيل مركزية بالمحافظة بهدف مراقبة السحب من الآبار وحساب معدلات الاستهلاك لكل بئر على حده وتجنب السحب الجائر المخالف للمعدلات المطلوبة.

وأشار عبد العاطى إلى أنه فى ضوء رغبة محافظة الوادى الجديد متمثلة فى (صندوق استصلاح الأراضي) فى الاستفادة من خبرة وزارة الموارد المائية والرى لاتخاذ ما يلزم للإشراف على أعمال توريد وتركيب منظومة نظام الرصد والاتصالات (التليمترى) للرصد والتحكم بالآبار السطحية والعميقة.

يذكر أن البروتوكول يهدف كذلك إلى الاستفادة من خبرات وزارة الموارد المائية والرى فى مجال نُظم الرصد والمراقبة والاتصالات فيما يخص ادارة الموارد المائية كمًا ونوعًا فى ظل امتلاكها للبنية التحتية لمنظومات المراقبة من أجهزة ومعدات وشبكات اتصالات ومراكز مراقبة والتى يمكن الاستعانة بها لخدمة وزارات وقطاعات عديدة بالدولة، هذا بالإضافة إلى الكوادر البشرية المدربة على أعمال إنشاء وتشغيل وصيانة مثل تلك الأنظمة.