شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: يجوز الصلاة بالمصحف لحافظ القرآن أو غير الحافظ.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل يجوز صلاة جميع الفروض بالمصحف؟". وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"نعم يجوز الصلاة بالمصحف لحافظ القرآن الكريم أو غير الحافظ، وذلك فى الفروض أو النوافل". وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى، للإجابة على أسئلة المتابعين.

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