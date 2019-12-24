شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العالمى يشيد بترميم "المعبد اليهودى" بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آثار اهتمام وحرص الدولة المصرية على ترميم المعالم الآثرية إشادة العديد من وسائل الإعلام العالمية التى سلطت الضوء على جهود وزارة الآثار المصرية لتجديد المعبد اليهودي بالإسكندرية وترميمه ليستقبل السائحين من مختلف دول العالم.

وفى تقرير له، قال موقع "ميدل إيست مونيتور" إن تجديد مصر لكنيس "إلياهو هنابي" فى الإسكندرية في شمال البلاد خطوة إيجابية.



ميدل ايست مونيتور

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ونقل الموقع عن المهندس وعد أبو العلا، رئيس قطاع المشروعات بوزارة الآثار، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال بمشروع ترميمه بتكلفة 67 مليون جنيه، والتى تضمنت التدعيم الإنشائى للمبنى والترميم المعمارى والدقيق للواجهات الرئيسية والحائط المزخرفة، وكذلك العناصر الخشبية والنحاسية، بالإضافة إلى تطوير نظم للإضاءة الحديثة والتأمين والإنذار، وذلك تمهيدًا لافتتاحه فى شهر يناير 2020.

وآثارت الخطوة المصرية إشادة تل أبيب بتلك الجهود، إلا أن العديد من التقارير الغربية أشارت إلى أن مثل هذه المعالم الآثرية لا تقتصر على المواطنين الإسرائيليين وإنما من الممكن أن تكون مزاراً للأوروبيين خاصة ذوو الديانة اليهودية بشكل خاص.

وكانت منظمة "جيمينا" وهى منظمة يهودية مستقلة تأسست عام 2001 في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أشادت بمبادرة الدولة المصرية لترميم هذا الآثر الهام.

وتعمل "جيمينا" على إحياء الحركة اليهودية الثقافية والاجتماعية التى تمثل اليهود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفریقیا، والحفاظ على تراث وتاريخ اليهود الشرقیین، ويطلق اسم "جيمينا" اختصاراً على الیهود الأصلیین بالمنطقة.