شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير التعليم العالى: نعمل مع "الاتصالات" لوضع استراتيجية للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن مؤتمر الذكاء الاصطناعى والتعليم التحديات والراهنات، المنعقد اليوم الثلاثاء بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، يأتى فى إطار ما حققه الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا فى التعليم على مستوى الدول.

وأضاف عبد الغفار، فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى العرب، أنه قبل انطلاق فعاليات المؤتمر التقى مسئولى منظمة الالكسو ووزراء التعليم بالرئيس السيسى، موضحا أن اللقاء استمر لفترة طويلة وكان أكثر من رائع حيث استمعوا إلى رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تحديات الوطن العربى المتعلقة بالذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا بصفة عامة.

وتابع وزير التعليم العالى: "استمعنا أيضا إلى رؤية الوفود وكيفية استغلال مقدرات الوطن العربى فى هذا المجال الحيوى والهام."

واستطرد وزير التعليم العالى: "بالنسبة لنا فى مصر لدينا كليات الذكاء الاصطناعى وتتوسع فى كليات الحاسبات والمعلومات والبيانات وننشئ كليات متخصصة فقط فى التكنولوجيات البازخة فى العاصمة الإدارية الجديدة، كما نعمل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، وتقدمنا للاتحاد الأفريقى بفكرة تبنى استراتيجى وطنية للذكاء الاصطناعى على مستوى قارة أفريقيا وبالتالى فإن هذا المجال الحيوى الهام سواء على مستوى التعليم أو بناء القدرات أو علم البيانات لدينا اهتمام به بشكل كبير."

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن المؤتمر السابع عشر لوزراء التعليم العالى العرب فرصة جيدة لحدوث تكامل وتنسيق لمقدرات الدول العربية فى هذا المجال الحيوى الهام برئاسة مدير منظمة الالكسو.

وأكد وزير التعليم العالى، أن مصر تتوسع فى مجال التعليم العالى بالاهتمام بكليات الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا وليس فقط فيما بخص التعليم الجامعى كما أنه لابد من الاهتمام أيضا بمناهج التعليم ما قبل الجامعى ومن رياض الاطفال تشمل هذا النوع من التعليم والتثقيف لما له من أهمية خلال السنوات المقبلة من تغير شامل فى كل أنماط الحياة، متابعًا: "لابد أن نعد اجيال قادمة من المتفوقين وإرسال بعثات للدول المتقدمة لتحديث وإنشاء كوادر تستطيع فى المستقبل القريب أن تقود هذا المجال".

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مؤتمر وزراء التعليم العربى (32)



