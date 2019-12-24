شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ تطهيرات للترع بـ 405 مليون جنيه لخدمة المنظومة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، تقريرا موجزا بشأن إنجازات قطاع الرى على مدار عام 2019، حيث يقوم بمتابعة وتوزيع مياه الرى على شبكة الترع بزمام الجمهورية والبالغ طولها 33 ألف كيلو متر .

أوضح التقرير أنه تم تخفيض المنصرف خلف أسوان نظرا لموسم أقل الإحتياجات والسدة الشتوية القادمة ويتم متابعه حالة المياه بالترع والحفاظ على المناسيب المقررة لتشغيل محطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية بالتصرفات المطلوبة، والاستمرار فى السياسة الترشيدية للاستخدامات المائية.

أوضح المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الري بأن القطاع نفذ عدد من عمليات التطهيرات ونزع حشائش وصيانة لجسور الترع بتكلفة 405 مليون جنيه، وذلك بهدف تطهير وإزالة الحشائش من المجاري المائية وكافة العوائق لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع خاصة في موسم أقصي احتياجات، فضلا عن تنفيذ العديد من الاعمال الصناعية علي شبكة الترع بجميع إدارات الري بتكلفة 160 مليون جنيها وتشمل اعمال كباري- تغطيات - افمام - قناطرحجز - هدارات - محطات رفع، ضمن الخطة الاستثمارية، وذلك بهدف التحكم في كمية المياه المنصرفة لكل إدارة، وكذلك التأكيد على عدم إهدار أى نقطة مياه خلال الشبكة .

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وأضاف خالد أن القطاع نفذ (101 ) محطة رفع للخلط الوسيط 342 مليون جنيها، بمحافظات دمياط – الدقهلية – الغربية – الشرقية – البحيرة – الإسكندرية – المنوفية (الخطة العاجلة ) وذلك بهدف إعادة استخدام مياة الصرف الزراعي لتغذية نهايات الترع خاصة فى موسم اقصى احتياحات وتوفير ما يقرب من 700 مليون م3/سنة .

وأشار رئيس قطاع الرى بأن القطاع قام خلال العام بتنفيذ عمليات إحلال وتجديد البوابات و الافمام والهدارات بقيمة 50 مليون جنيه (الخطة العاجلة - مرحلة اولي) بمحافظات اسوان - قنا - سوهاج – بني سويف – المنيا- الدقهلية - الغربية –الشرقية –الإسكندرية – كفر الشيخ - البحيرة ، وأيضاً تنفيذ عملية إحلال وتجديد البوابات و الافمام والهدارات بقيمة 15 مليون جنيها بمحافظات ضمن الخطة العاجلة -مرحلة ثانية بمحافظات قنا - سوهاج– المنيا- أسيوط - الدقهلية - المنوفية–الإسكندرية – كفر الشيخ ، حيث تهدف تلك العمليات إلى التحكم في كمية المياه المنصرفه لكل إدارة وكذلك التأكيد على عدم اهدار أى نقطة مياه خلال الشبكة، لافتاً إلى عملية إحلال وتجديد البوابات و الافمام والهدارات.