شكرا لقرائتكم خبر عن موجز6.. السيسي يطالب مؤسسات الدولة بمكافحة التنمر بشأن ذوى القدرات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، السيسي يطالب مؤسسات الدولة بمكافحة التنمر بشأن ذوى القدرات الخاصة.

فيما يلى موجز أخبار ”الخليج 365” للساعة السادسة مساء..

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التنمية الإدارية والاقتصادية، أن الصندوق القومى للاستثمار فى التعليم دوره المشاركة فى التنمية، مطالبة الجميع بالمشاركة فى المشروع.

أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة عن أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل تشقير المرأة للحواجب حرام؟".

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، على صعيد نشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، سواء من خلال صياغة التشريعات التى تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

تحت عنوان "تركيا العدوانية الجديدة تقيم تحالفًا مع ليبيا"، سلطت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية الضوء على محاولات الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للتحالف مع فائز السراج، رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسى الليبى من خلال تقديم دعم عسكرى لحكومته، وقالت إنه تحركاته هدفها إخراج أنقرة من العزلة الإقليمية، ولكنها "محاولة يائسة" ستسفر عن تداعيات سيئة محتملة لكل من ليبيا ولتنمية الطاقة المستقبلية فى شرق البحر المتوسط.

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق (أرض الجولف – ألماظة – ميدان سفير والإسماعيلية والشوارع المتفرعة – قاعدة ألماظة – مجمع الجلاء الطبى – مستشفى مصر للطيران) لمدة 12 ساعة اعتبارا من السلعة العاشرة صباح بعد غد الخميس وحتى العاشرة مساء نفس اليوم.

رصد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو المقاعد المُخصصة للوزارء وأعضاء الحكومة بقاعة الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "أنا شايف الحكومة مش موجودة"، وتابع: "أنا عايز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء الفاضية، علشان الرأى العام يعرف بس".

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذى يقدر أبنائه من ذوى القدرات الخاصة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة فى جميع المجالات، مجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم فى شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

Advertisements

كشف الجيش الليبي، أن طائراته دمرت مدرعة عسكرية تركية جنوب طرابلس، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل.

شهد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة.

خضعت نجمة بوليوود كارينا كابور خان لجلسة تصوير جديدة على آثر الاحتفال باعياد الميلاد المجيدة لتختتم بها عام 2019.

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجارى مع كسوف حلقى للشمس والمسمى (حلقة النار) .

تسببت شدة الرياح والأمواج وارتفاعها، فى تحطيم الممر الزجاجى لحمام كليوباترا، الذى تم إنشائه الصيف الماضى، ضمن أعمال التطوير والتجميل التى تمت بمنطقتى شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، ولم يلتفت المسئولون وقتها لتحذيرات الأهالى، من عمل ممر زجاجى فى هذه المنطقة، بسبب تلاطم الأمواج وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها شواطئ المحافظة خلال فصلى الخريف والشتاء.

حُصرت شاحنة تنقل طائرة "إنديا بوست" متوقفة عن العمل، تحت جسر في "جورجابور"، بنغال الغربية، بعد فشلها (على ما يبدو) فى تقدير حجم شحنتها.

وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية بداية من يناير المقبل.

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقاعة المنارة احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة".