شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان يرفع الجلسات لمنتصف يناير العام المقبل بسبب أعياد الأقباط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة البرلمان اليوم، مُعلنًا عودة المجلس للانعقاد يوم 12 يناير 2020، نظرًا لانشغال النواب الأقباط بأعيادهم.
ومن لقطات جلسة اليوم، رصد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلو المقاعد المُخصصة للوزارء وأعضاء الحكومة بقاعة الجلسة العامة للبرلمان، قائلا: "أنا شايف الحكومة مش موجودة"، وتابع: "أنا عايز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء الفاضية، عشان الرأى العام يعرف بس".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى مرحلة ثانية.
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