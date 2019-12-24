شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: دعم القيادة السياسية كان الأساس لإصلاح منظومة التعليم الطبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن التعليم الطبى المهنى أساس تقديم الخدمة الطبية واستدامة الإصلاح الصحى، مشيرة إلى أن دعم القيادة السياسية ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاعى "التعليم والصحة"، كان الدافع الرئيسى لإصلاح منظومة التعليم الطبى من خلال الاتفاق مع كبرى الجامعات فى العالم مثل هارفارد الأمريكية لبداية رحلة إصلاح المنظومة الصحية فى مصر.

Advertisements

وأوضحت هالة زايد، فى تصريحات اليوم أن تكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة ساهم فى إصلاح منظومة التعليم الطبى فى مصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى وفقًا للمعايير العالمية

يذكر أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شهدت توقيع مذكرة تفاهم فى شهر نوفمبر الماضى، بين كل من الزمالة المصرية التابعة لوزارة الصحة والسكان وقسم الدراسات العليا للتعليم الطبى بكلية طب هارفارد الأمريكية، لمدة 3 سنوات، وذلك للمشاركة فى البرنامج التدريبى لتدريب عدد من دفعات المُدرِبين بالزمالة المصرية ضمن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبى المهنى، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج التدريب على الأبحاث الإكلينيكية للأطباء الملتحقين بالزمالة المصرية.