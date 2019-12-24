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البرلمان يوافق نهائيا على تعديل قانون الكيانات الإرهابية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة الدكتور على عبد العال نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال الدكتور على عبد العال، إن رد مجلس الدولة وصل عل القانون وجاء متفقا مع ما انتهى اليه المجلس، مضيفا أن الأغلبية المتطلبة للموافقة على القانون توافرت وهى ثلثى عدد أعضاء المجلس، حيث أنه من القوانين المكملة للدستور.

ويهدف مشروع القانون إلى إعفاء النيابة العامة من تكلفة نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو قرار مد مدته أو قرار رفع الاسم فى الجريدة الرسمية.

ونص التعديل على أن تستبدل بنص المادة"5" من القانون رقم 8لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين النص الأتى: "ينشر قرار الادراج على أى من القائمتين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع الرسمية بدون مقابل".

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