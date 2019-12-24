شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العراقى يوافق على قانون جديد للانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق البرلمان العراقى، اليوم الثلاثاء، على قانون جديد للانتخابات كان يمثل مطلبا أساسيا للمحتجين لجعل الانتخابات أكثر نزاهة لكن الجمود السياسى لا يزال يعرقل اختيار رئيس مؤقت للحكومة.

ويتيح قانون الانتخابات الجديد الذى أقره البرلمان للناخبين اختيار أعضاء البرلمان على أساس فردى بدلا من الاختيار من قوائم حزبية وأن يكون كل عضو بالبرلمان ممثلا لدائرة انتخابية محددة بدلا من مجموعات المشرعين التي تمثل محافظات بأكملها.

ولم يطالب المحتجون بقانون جديد للانتخابات فحسب بل طالبوا أيضا باستبعاد النخبة السياسية بأكملها واختيار رئيس وزراء مستقل لا ينتمي لأى حزب.