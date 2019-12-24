شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مبادرة صحة المرأة تستهدف فحص 28 مليون سيدة بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن صحة المرأة تستهدف فحص 28 مليون سيدة بمحافظات الجمهورية، كما تقوم بصرف العلاج بالمجان للمنتفعين.

وأضافت زايد، أن المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية فحصت ما يقرب من 3 ملايين و630 ألف سيدة حتى الآن، مشيره إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة انطلقت فى شهر نوفمبر الماضى بمحافظات "القاهرة، شمال سيناء، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن محافظة القاهرة هى الأعلى ترددًا بمحافظات المرحلة الثانية لافتة إلى مشاركة 1395 فريقًا طبيًا بـ 1175 وحدة صحية فى محافظات المرحلة الثانية للمبادرة، ويمكن تلقى الشكاوى والاستفسارات من خلال الخط الساخن لمبادرة 100 مليون صحة 15335.

وتشتمل المبادرة على التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والحياة الصحية والكشف عن الأمراض غير السارية (السكرى، ضغط الدم، قياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم، ومستوى الإصابة بالسمنة أو زيادة الوزن)، بالإضافة إلى عوامل الخطورة المسببة للأمراض غير السارية، والتوعية بطريقة الفحص الذاتى للثدى.